Поддерживаете ли вы введение военного положения?

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      Порошенко инициирует введение военного положения
      Порошенко инициирует введение военного положения / lb.ua

      СНБО инициирует введение в Украине военного положения. Будет ли оно объявлено или нет – зависит от решения Верховной Рады. Военное положение несколько ограничивает свободу граждан. Хотя вчера на заседании СНБО обещали, что жизнь украинцев сильно не изменится.

       
      Теги: Новости Украины Военное положение Конфликт в Азовском море Новости политики Опрос 24
      Источник: 24 канал
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