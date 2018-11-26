Поддерживаете ли вы введение военного положения?
СНБО инициирует введение в Украине военного положения. Будет ли оно объявлено или нет – зависит от решения Верховной Рады. Военное положение несколько ограничивает свободу граждан. Хотя вчера на заседании СНБО обещали, что жизнь украинцев сильно не изменится.
Источник: 24 канал
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