Поддерживаете ли вы введение военного положения?

СНБО инициирует введение в Украине военного положения. Будет ли оно объявлено или нет – зависит от решения Верховной Рады. Военное положение несколько ограничивает свободу граждан. Хотя вчера на заседании СНБО обещали, что жизнь украинцев сильно не изменится.