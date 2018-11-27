Какая разница между военным положением,военными действиями,состоянием войны: объяснение эксперта

Об основных задачах военного положения и почему его не стоит путать с состоянием войны – в прямом эфире 24 каналу рассказал военный эксперт, блогер Александр Сурков.

– Военное положение это, в первую очередь, уменьшение времени реакции на ситуацию. Военные сейчас и так на "военном положении". Я сам офицер оперативного резерва, я все это хорошо знаю и понимаю. Мы воюем. То есть те, кто с этим связаны, и так находятся в таком положении. То есть армию это не заденет.

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– Что касается гражданского населения, как я уже сказал, это механизм реакции на ситуацию. Эти механизмы включаются только на той территории и там, где начинается война, где начинаются военные действия. Людей дезинформируют. Особенно депутаты, учитывая то, что они вчера (26 ноября на заседании по принятию законопроекта о военном положении – 24 канал) устроили. Депутаты не понимают разницы между военным состоянием, военными действиями и состоянием войны с государством. Это совершенно разные понятия.

– Военные действия у нас идут, объявленной войны у нас нет. Объявленная война – это совершенно другой механизм. Это всеобщая мобилизация, это очень серьезная вещь. Это может дойти только к тем областям, где будет прямое вторжение.

– И самое главное, о чем никто не говорит. Когда из Харькова проезжаешь город Изюм и известный блок-пост, с 2014 года и по сегодня, ты попадаешь в зону, где есть реальное военное положение. Чем ближе к линии разграничения, тем оно больше чувствуется. По закону об АТО, потом по закону об ООС, реквизировали авто для нужд армии, военные заселялись в дома, где это было нужно для того, чтобы организовать там пункты временной дислокации в зонах, что простреливались. То есть ограничения прав, которые предусматривает военное положение, на сегодня уже отработаны в течение 5 лет.

Напомним, с 9:00 утра, 28 ноября, указом Верховного Главнокомандующего введено военное положение, оно будет действовать в течение 30 дней в 10 областях Украины – тех, что касаются границ Украины с Россией, Беларусью, Молдовой и с аннексированным Крымом: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.