Почему военное положение в Украине ввели только сейчас: объяснение Порошенко

Военное положение в десяти областях Украины было введено именно сейчас из-за того, что 25 ноября Российская Федерация впервые официально атаковала украинские военные силы под своими флагами.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

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То, что произошло 25 ноября – это чрезвычайное событие впервые за 4,5 года российской агрессии. Официально, без каких-либо срывания шевронов, без "зеленых человечков" российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли ВМС ВСУ,

– подчеркнул он.

По словам главы государства, российские корабли готовились к нападению на украинские в Азовском море. После этого, Украина должна была отреагировать на такие действия Кремля и осуществить все меры, чтобы остановить агрессию РФ.

"Цель военного положения – показать, что противник заплатит очень высокую цену, если он решит напасть на нас, и что это будет как холодный душ, который остановит безумцев, у которых планы атаковать Украину. И если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий достигнута", – добавил Порошенко.

Те, що відбулося 25 листопада – це надзвичайна подія вперше за 4,5 роки російської агресії. Офіційно, без будь-якого зривання шевронів, без «зелених чоловічків» російські військові кораблі у величезній кількості атакували кораблі ВМС ЗСУ. pic.twitter.com/UUh029oKhz — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 ноября 2018 г.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября парламент также поддержал это решение.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

Что нужно знать о военном положении в Украине: смотрите видео