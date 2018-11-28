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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Почему военное положение в Украине ввели только сейчас: объяснение Порошенко

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      Порошенко рассказал, почему ввел военное положение в Украине только сейчас
      Порошенко рассказал, почему ввел военное положение в Украине только сейчас / Фото из открытых источников

      Военное положение в десяти областях Украины было введено именно сейчас из-за того, что 25 ноября Российская Федерация впервые официально атаковала украинские военные силы под своими флагами.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

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      То, что произошло 25 ноября – это чрезвычайное событие впервые за 4,5 года российской агрессии. Официально, без каких-либо срывания шевронов, без "зеленых человечков" российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли ВМС ВСУ,
      – подчеркнул он.

      По словам главы государства, российские корабли готовились к нападению на украинские в Азовском море. После этого, Украина должна была отреагировать на такие действия Кремля и осуществить все меры, чтобы остановить агрессию РФ.

      "Цель военного положения – показать, что противник заплатит очень высокую цену, если он решит напасть на нас, и что это будет как холодный душ, который остановит безумцев, у которых планы атаковать Украину. И если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий достигнута", – добавил Порошенко.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября парламент также поддержал это решение.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

       

      Что нужно знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости политики Военное положение в Украине Новости Украины Конфликт в Азовском море Петр Порошенко Украина – Россия Вооруженные Силы Украины Новости России
      Источник: 24 Канал
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