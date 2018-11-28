Чому воєнний стан в Україні ввели лише зараз: пояснення Порошенка

Воєнний стан в десяти областях України було введено саме зараз через те, що 25 листопада Російська Федерація вперше офіційно атакувала українські військові сили під своїми прапорами.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам.

Читайте також: Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців

Те, що відбулося 25 листопада – це надзвичайна подія вперше за 4,5 роки російської агресії. Офіційно, без будь-якого зривання шевронів, без "зелених чоловічків" російські військові кораблі у величезній кількості атакували кораблі ВМС ЗСУ,

– наголосив він.

За словами глави держави, російські кораблі готувалися до нападу на українські в Азовському морі. Після цього, Україна мусіла відреагувати на такі дії Кремля та здійснити усі заходи, аби зупинити агресію РФ.

"Мета воєнного стану – показати, що противник заплатить дуже високу ціну, якщо він вирішить напасти на нас, і що це буде як холодний душ, який зупинить божевільних, що мають плани атакувати Україну. І якщо агресії не буде, вважайте, що мета цих дій досягнута", – додав Порошенко.

Те, що відбулося 25 листопада – це надзвичайна подія вперше за 4,5 роки російської агресії. Офіційно, без будь-якого зривання шевронів, без «зелених чоловічків» російські військові кораблі у величезній кількості атакували кораблі ВМС ЗСУ. pic.twitter.com/UUh029oKhz — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Увечері 26 листопада парламент також підтримав це рішення.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео