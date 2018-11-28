Чиї рейтинги впадуть через введення воєнного стану: думка експерта

Введення воєнного стану позначиться на рейтингах головних кандидатів у президенти. У Порошенка шанси на вихід до другого туру зросли, а Тимошенко може втратити частину електорату.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Леонов.

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За словами політичного експерта, самі вже події у Верховній Раді під час голосування за введення воєнного стану вплинуть на рівень популярності кількох майбутніх кандидатів у президенти. В першу чергу, Тимошенко і Ляшка. Причому саме в тих десяти областях, де оголошено воєнний стан.

З великою ймовірністю можуть втратити свій електорат Тимошенко і Ляшко. З точки зору патріотичного електорату вони не давали парламенту проголосувати за введення воєнного стану і висували свої умови. Але, як тільки отримали гарантії, що вибори президента не переноситимуть, зняли свої претензії. Заодно забули про обмеження конституційних прав, які вони захищали під час обговорення,

– зазначає Леонов.

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Як пояснює політолог, у Порошенка шанси на вихід до другого туру зросли. За словами Леонова, Порошенко не орієнтується на популістський електорат Тимошенко і Ляшка. Зокрема, в регіонах, де оголошено воєнний стан. Але там його підтримка зросте серед патріотично налаштованих громадян. Тому що багато хто з них був незадоволений тим, що в Україні не вводять воєнний стан. Також позицію Тимошенко і Ляшка негативно сприймуть у ветеранському середовищі, які є жорсткими прихильниками воєнного стану.

При цьому експерт не виключає, що за рахунок можливого падіння рейтингів Тимошенко і Ляшка можуть зрости електоральні симпатії в інших кандидатів. Навіть збільшитися шанси на вихід до другого туру в проросійського кандидата Бойка. На думку Леонова, якраз його позиція в питанні введення воєнного стану для свого електорату була в цьому питанні послідовною. Бойко "за мирне врегулювання" і дружбу з Росією. Тому він нічого не втратить від введення воєнного стану.

Для Гриценка мало що зміниться. Якщо Тимошенко і Ляшко втратять частину рейтингу, то цей електорат може перейти до нього. В Зеленського особливий електорат. В основному, саме в десяти областях, де оголошено воєнний стан. Цікаво, як вони відреагують. Цілком реально, що Зеленський теж може відібрати голоси у Тимошенко і Ляшка,

– зазначив Олександр Леонов.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала Верховна Рада на екстреному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Що потрібно знати про воєнний стан

ЧОГО ОЧІКУВАТИ ВІД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: МАТЕРІАЛИ 24 КАНАЛУ