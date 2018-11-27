Воєнний стан і вибори президента: як надзвичайна ситуація вплине на рейтинги кандидатів

Введення воєнного стану через загострення в Азовському морі, безумовно, вплине на перебіг президентської кампанії і, можливо, її результати.

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Як зміниться риторика майбутніх кандидатів у президенти, і що буде з рейтингами, – далі в матеріалі 24 каналу.

Путін допоміг Порошенку?

Одна з перших версій введення воєнного стану через ескалацію напруження з боку Росії в Азовському морі, захоплення ФСБ українських суден, а наших військових у полон, – підігрування Кремля Порошенку. В Україні часто висловлювалися думки щодо того, що Порошенко шукає варіанти перенесення президентських виборів, оскільки існує велика ймовірність, що він їх програє.

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Цього не можна виключати, оскільки, згідно рішення РНБО і указу Порошенка, воєнний стан мав бут введений по всій території України на 60 діб. У такому випадку вибори президента однозначно переносилися б на травень-червень 2019 року.



Путін хотів зірвати вибори президента України чи збільшити шанси Порошенка?

Втім, Порошенко, не виключено, що під тиском демократичної опозиції, змінив указ. Воєнний стан уведений на 30 діб і в десяти областях України. Тобто, якщо не буде додаткових обставин для продовження воєнного стану, то президентська кампанія стартує у призначений термін – 31 грудня 2018 року.

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При цьому, як зауважує директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, Путін сам казав, що чекає президентських виборів в Україні і тому припинив переговори по врегулюванню ситуації на Донбасі. За словами політолога, Путін не збирається робити будь-яких подарунків Порошенку на вибори. Тому версія про те, що Росія ініціювала цю ситуацію, щоб Порошенко нею скористувався, хибна.

Водночас, зазначає директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, формально Порошенко не впливає на виборчу кампанію. Офіційно кампанія ще не розпочалася. Наразі достеменно невідомі всі майбутні кандидати у президенти. Все з’ясується після їхньої реєстрації.

Зміст кампанії і риторика кандидатів зміняться

Фахівці наголошують: введення воєнного стану позначиться на риториці і змістовній частині президентської кампанії. За словами Бали, для багатьох з них це стало сюрпризом. Їм однозначно буде потрібно вносити зміни у свої сценарії, інакше вони не матимуть шансів.



Яким курсом тепер підуть кандидати в президенти?

Зміст виборчої кампанії, форма ведення зміняться. І кожен з першої п’ятірки лідерів президентських перегонів – Тимошенко, Бойко та інші намагатимуться скористатися ситуаціє. Вони, вочевидь, звинувачуватимуть Порошенка в тому, що він ввів воєнний стан для підвищення своїх рейтингів, зробивши це риторикою своєї виборчої кампанії. Але рейтинги основних кандидатів залежатимуть від того, які корективи вони внесуть,

– вважає Віталій Бала.

Рейтинг Тимошенко може впасти

На думку політичного експерта Олександра Леонова, самі вже події у Верховній Раді під час голосування за введення воєнного стану вплинуть на рівень популярності кількох майбутніх кандидатів у президенти. У першу чергу, Тимошенко і Ляшка. Причому саме в тих десяти областях, де оголошено воєнний стан.

З великою ймовірністю можуть втратити свій електорат Тимошенко і Ляшко. З точки зору патріотичного електорату вони не давали парламенту проголосувати за введення воєнного стану і висували свої умови. Але, як тільки отримали гарантії, що вибори президента не переноситимуть, зняли свої претензії. Заодно забули про обмеження конституційних прав, які вони захищали під час обговорення,

– зазначає Леонов.



Після введення воєнного стану в Тимошенко і Ляшка знизяться рейтинги

Як пояснює політолог, у Порошенка шанси на вихід до другого туру зросли. За словами Леонова, Порошенко не орієнтується на популістський електорат Тимошенко і Ляшка. Зокрема, в регіонах, де оголошено воєнний стан. Але там його підтримка зросте серед патріотично налаштованих громадян. Тому що багато хто з них був незадоволений тим, що в Україні не вводять воєнний стан. Також позицію Тимошенко і Ляшка негативно сприймуть у ветеранському середовищі, які є жорсткими прихильниками воєнного стану.

При цьому експерт не виключає, що за рахунок можливого падіння рейтингів Тимошенко і Ляшка можуть зрости електоральні симпатії в інших кандидатів. Навіть збільшитися шанси на вихід до другого туру в проросійського кандидата Бойка. На думку Леонова, якраз його позиція в питанні введення воєнного стану для свого електорату була в даному питанні послідовною. Бойко "за мирне врегулювання" і дружбу з Росією. Тому він нічого не втратить від введення воєнного стану.

Для Гриценка мало що зміниться. Якщо Тимошенко і Ляшко втратять частину рейтингу, то цей електорат може перейти до нього. У Зеленського особливий електорат. В основному, саме в десяти областях, де оголошено воєнний стан. Цікаво, як вони відреагують. Цілком реально, що Зеленський теж може відібрати голоси у Тимошенко і Ляшка,

– зазначив Олександр Леонов.

Віталій Бала підкреслює: багато майбутніх кандидатів у цій ситуації не проявили себе як люди, які дбають про інтереси України. Загалом політикум показав, що безвідповідальність для них є пріоритетною.

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