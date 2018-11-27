Як кандидати у президенти використають введення воєнного стану: версія політолога

Введення воєнного стану позначиться на змістовній частині і риториці майбутніх кандидатів у президенти. Для багатьох з них це стало сюрпризом. Їм однозначно буде потрібно вносити зміни у свої сценарії, інакше вони не матимуть шансів.

Про це 24 каналу розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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Зміст виборчої кампанії, форма її ведення зміниться. І кожен з першої п’ятірки лідерів президентських перегонів – Тимошенко, Бойко та інші намагатимуться використати цю ситуацію на свою користь. Вони, вочевидь, звинувачуватимуть Порошенка в тому, що він ввів воєнний стан для підвищення своїх рейтингів, зробивши це риторикою своєї виборчої кампанії. Але рівень рейтингів кожного залежатиме від того, які корективи вони внесуть,

– вважає Віталій Бала.

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Водночас, зазначає експерт, формально Порошенко не впливає на президентську виборчу кампанію. Вибори мають стартувати 31 грудня. Наразі достеменно невідомі всі майбутні кандидати у президенти. Все з’ясується після їхньої реєстрації.

Розмови про те, що Порошенко тримається за владу і можливий воєнний стан, щоб перенести вибори, були. Хоча воєнний стан введений на 30 діб, і президентські вибори повинні відбутися вчасно – 31 березня 2019 року. Але багато майбутніх кандидатів у цій ситуації не проявили себе як люди, які дбають про інтереси України. Загалом політикум показав, що безвідповідальність для них є пріоритетною,

– наголосив Бала.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала Верховна Рада на екстреному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Як Верховна Рада приймала рішення про запровадження воєнного стану в Україні: відео