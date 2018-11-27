Как кандидаты в президенты используют введение военного положения: версия политолога

Введение военного положения отразится на содержательной части и риторике будущих кандидатов в президенты. Для многих из них это стало сюрпризом. Им однозначно нужно будет вносить изменения в свои сценарии, иначе они не будут иметь шансов.

Об этом 24 каналу рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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Содержание избирательной кампании, форма ее ведения изменится. И каждый из первой пятерки лидеров президентской гонки – Тимошенко, Бойко и другие будут пытаться использовать эту ситуацию в свою пользу. Они, очевидно, будут обвинять Порошенко в том, что он ввел военное положение для повышения своих рейтингов, сделав это риторикой своей избирательной кампании. Но уровень рейтингов каждого будет зависеть от того, какие коррективы они внесут,

– считает Виталий Бала.

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В то же время, отмечает эксперт, формально Порошенко не влияет на президентскую избирательную кампанию. Кампания должна стартовать 31 декабря. Пока точно неизвестны все будущие кандидаты в президенты. Все выяснится после их регистрации.

Разговоры о том, что Порошенко держится за власть и возможное военное положение, чтобы перенести выборы, были. Хотя военное положение введено на 30 суток, и президентские выборы должны состояться в срок – 31 марта 2019 года. Но многие будущие кандидаты в этой ситуации не проявили себя как люди, которые заботятся об интересах Украины. В целом политикум показал, что безответственность для них приоритетна,

– отметил Бала.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

Как Верховная Рада принимала решение о введении военного положения в Украине: видео