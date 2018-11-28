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      Чьи рейтинги упадут из-за введения военного положения: мнение эксперта

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      Военное положение: у кого увеличатся шансы на выход во второй тур?
      Военное положение: у кого увеличатся шансы на выход во второй тур? / 24 канал

      Введение военного положения скажется на рейтингах основных кандидатов в президенты. У Порошенко шансы на выход во второй тур выросли, а Тимошенко может потерять часть электората.

      Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Александр Леонов.

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      По словам политического эксперта, сами события в Верховной Раде во время голосования за введение военного положения повлияют на уровень популярности нескольких будущих кандидатов в президенты. В первую очередь, Тимошенко и Ляшко. Причем именно в тех десяти областях, где объявлено военное положение.

      С большой вероятностью могут потерять свой электорат Тимошенко и Ляшко. С точки зрения патриотического электората они не давали парламенту проголосовать за введение военного положения и выдвигали свои условия. Но, как только получили гарантии, что выборы президента не будут переносить, сняли свои претензии. Заодно забыли об ограничении конституционных прав, которые они защищали во время обсуждения,
      – отмечает Леонов.

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      Как объясняет политолог, у Порошенко шансы на выход во второй тур возросли. По словам Леонова, Порошенко не ориентируется на популистский электорат Тимошенко и Ляшко. В частности, в регионах, где объявлено военное положение. Но там его поддержка возрастет среди патриотически настроенных граждан. Потому что многие из них были недовольны тем, что в Украине не вводят военное положение. Также позицию Тимошенко и Ляшко негативно воспримут в ветеранской среде, которые являются жесткими сторонниками военного положения.

      При этом эксперт не исключает, что за счет возможного падения рейтингов Тимошенко и Ляшко могут вырасти электоральные симпатии у других кандидатов. Даже увеличиться шансы на выход во второй тур у пророссийского кандидата Бойко. По мнению Леонова, как раз его позиция в вопросе введения военного положения для своего электората была в этом вопросе последовательной. Бойко "за мирное урегулирование" и дружбу с Россией. Поэтому он ничего не потеряет от введения военного положения.

      Для Гриценко мало что изменится. Если Тимошенко и Ляшко потеряют часть рейтинга, то этот электорат может перейти к нему. У Зеленского особый электорат. В основном, именно в десяти областях, где объявлено военное положение. Интересно, как они отреагируют. Вполне реально, что Зеленский тоже может отобрать голоса у Тимошенко и Ляшко,
      – отметил Александр Леонов.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должно содержаться в Указе Президента.

      Что нужно знать о военном положении

       

       

      ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Конфликт в Азовском море Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Петр Порошенко Владимир Зеленский Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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