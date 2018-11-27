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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Воєнний стан в Україні: Міноборони розгорнуло ситуаційний штаб

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      Міноборони розгорнуло ситуаційний штаб через воєнний стан в Україні
      Міноборони розгорнуло ситуаційний штаб через воєнний стан в Україні / фото з відкритих джерел

      Координувати дії під час воєнного стану у 10 областях України буде Кабмін та ситуаційний штаб Міноборони України. До ситуаційного штабу входять представники всіх силових структур.

      Про це інформує прес-служба Міністерства оборони України.

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      Відомо, що пункт управління у Міноборони розгорнули у складі об’єднаних центрів, які будуть виконувати комплекс завдань. Серед них: унормування правового та нормативного забезпечення, організація комплексу оборонних заходів, а також – координації дій щодо забезпечення Збройних Сил України у озброєнні та техніці, матеріальними засобами, ресурсами.

      Крім того, у роботі Пункту управління задіяні оперативні групи від силового блоку (МВС, СБУ, ДПСУ, ДСНС тощо), що дає можливість для оперативного обміну інформацією та прийняття виважених рішень чи інформування вищого керівництва держави.

      Як повідомив екс-начальник прес-центру Збройних сил України, полковник Владислав Селезньов, у коментарі "Громадському", штаб вже створений, а процес його роботи – налагоджений.

      Також Селезньов зазначив, що інформація щодо "внутрішньої комунікації" військових та цивільних адміністрацій є секретною (для службового користування), а щодо іншого – центр буде інформувати медіа та населення. 

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадили 26 листопада.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента України.

       

       

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Новини політики Міністерство оборони України Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
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