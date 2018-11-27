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      Чому Росія напала на українські кораблі на Азові: версія Порошенка

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      Чому Росія напала на українські кораблі на Азові: версія Порошенка
      Чому Росія напала на українські кораблі на Азові: версія Порошенка / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко переконаний, що Росія цілеспрямовано готувалась до нападу на українські кораблі в Азовському морі. Метою РФ була провокація.

      Про це глава держави сказав в інтерв’ю кільком українським журналістам.

      "Вони знали. Вони готувались. Це були цілеспрямовані дії з застосуванням авіації і введенням засобів радіоелектронної боротьби, з підведенням десанту, спецназу", – зазначив Порошенко.

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      Він додав, що Росія стягнула до Азовського і Чорного морів велику кількість військових кораблів, але особлива їх концентрація спостерігається в районі Керченської протоки.

      Наші моряки захищалися. Я впевнений, що метою (росіян) була провокація, аби ми відкрили вогонь, бажано було б когось вбити. І я не виключаю, що після цього був би сценарій, подібний до того, що відбулось у 2008 році у Грузії,
      – зазначив президент.

      Порошенко розповів, що, судячи з перехоплених переговорів російських моряків, команду на відкриття вогню на ураження вони отримали від свого керівництва.

      Що сталось в Азовському морі? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 12 із них вже заарештували в окупованому Криму.

      Дивіться відео про напад Росії на українські кораблі в Азовському морі:

       

       

      Теги: Новини України Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Воєнний стан в Україні Петро Порошенко Новини політики Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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