Хто керував захопленням українських кораблів: Генштаб ЗСУ перехопив розмови військових РФ

Генеральний штаб Збройних сил України перехопив розмови російських військових. З'ясувалось, що атакою на українські кораблі у районі Керченської протоки керував безпосередньо начальник берегової охорони Росії Геннадій Медведєв.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

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Видання зазначає, що в опублікованому Генштабом ЗСУ радіоперехопленні згадується особа із прізвищем Мєдвєдєв. Там зазначають, що саме він контролював та віддавав накази про потоплення чи пошкодження українських військових кораблів.

Як пише "Український мілітарний портал", це – керівник департаменту берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії віце-адмірал Мєдвєдєв Геннадій Миколайович.

За даними порталу, Мєдвєдєв народився 14 вересня 1959 року. Після окупації Криму був призначений начальником прикордонного управління ФСБ Росії у Криму. Згодом пішов на підвищення.

Саме він віддавав наказ тарану та штурму українських кораблів, що йшли до Азовського моря, та керував процесом здійснення агресії,

– пише видання.

Видання зазначає, що російські військові моряки у переговорах також робили припущення, ніби безпосереднім командуванням та вказівками займався президент Росії Володимир Путін.

"Щодо інших відповідальних осіб, то командування патрульним сторожовим кораблем "Изумруд" здійснював капітан 3-го рангу Андрій Шипіцин", – йдеться у повідомленні.

Портал пише, що він народився 25 грудня 1969 року. Саме цей російський офіцер під час здійснення навалу іншого корабля ПСКР "Дон" на український рейдовий тральщик "Яни Капу" не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з іншим російським кораблем.

Нагагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.



Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

Більше про воєнний стан в Україні через агресію Росії дивіться у відео

Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.