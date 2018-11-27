В Україні запровадили воєнний стан: як зміниться робота залізниці

Через воєнний стан залізниця працюватиме в особливому режимі. Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об'єктів інфраструктури.

Про це розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє прес-служба відомства.

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Так, Омелян доручив посилити охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури. Окрім того, запровадять особливий режим роботи залізничного транспорту.

Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України

– заявив міністр.

За його словами, пріоритетність при призначенні поїздів буде узгоджуватись із рішеннями військового командування.

Також міністр інфраструктури анонсував створення оперативного штабу для взаємодії з військовим командуванням та військовими адміністраціями. Він забезпечуватиме дотримання правового режиму воєнного стану.

"Ми працюємо в штатному режимі. Ніякої паніки немає. Всі дії виважені і скоординовані. Готовність до захисту об’єктів інфраструктури та оборони держави найвища", – сказав він.

Омелян наголошує, що планується за швейцарським зразком запровадити активну участь співробітників сфери транспорту у територіальній обороні.

В кожного напоготові повинен бути "тривожний рюкзак" з триденним запасом всього найнеобхіднішого та чітке розуміння його дій у разі атаки ворога,

– пояснив міністр.

Окрім того, найближчим часом будуть проведені польові військові навчання з метою злагодження та відпрацювання координації. У них візьмуть участь представники центральних органів державної влади, керівники і працівники підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.



Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

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Що сталось в Азовському морі?

Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.