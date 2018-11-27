Росія захопила українські кораблі: підрозділи ООС приведені у повну бойову готовність

Сили Операції об'єднаних сил відреагували на ескалацію в Азовському морі. Підрозділи та військові частини сил ООС приведені у повну бойову готовність.

Про це йдеться у повідомленні штабу у Facebook.

Читайте також: Воєнний стан в Україні: з'явилась перша реакція Путіна

Так, військові посилили пильність через події на Азовському морі.

За наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва військовослужбовці об'єднаних сил посилили пильність, підрозділи та військові частини приведені до повної бойової готовності,

– йдеться в повідомленні.

Військові запевняють, що "ворог не пройде" незалежно від змін обстановки.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.



Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

Більше про воєнний тсан дивіться у відео

Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.