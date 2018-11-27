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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Россия захватила украинские корабли: подразделения ООС приведены в полную боевую готовность

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      Подразделения ООС приведены в полную боевую готовность
      Подразделения ООС приведены в полную боевую готовность / Фото из открытых источников

      Силы Операции объединенных сил отреагировали на эскалацию в Азовском море. Подразделения и воинские части сил ООС приведены в полную боевую готовность.

      Об этом говорится в сообщении штаба в Facebook.

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      Так, военные усилили бдительность из-за событий на Азовском море.

      По приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева военнослужащие объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность,
      – говорится в сообщении.

      Военные уверяют, что "враг не пройдет" независимо от изменений обстановки.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

      Более о военном тсан смотрите в видео

      Что произошло в Азовском море?
      Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлила с реакцией.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков был захвачен. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Украина – Россия Операция Объединенных сил Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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