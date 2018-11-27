Военное положение в Украине: появилась первая реакция Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин "выразил серьезную озабоченность" в связи с объявлением в Украине военного положения. Также он цинично добавил, что инцидент в Керченском проливе, когда пограничный корабль РФ протаранил, а затем открыл огонь по кораблям украинских военных и захватил их, якобы был провокацией Украины.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсуждая обострении ситуации в Азовском море, передает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, инициатором разговора была Меркель. Во время нее глава РФ выдвинул ряд лицемерных обвинений в сторону украинских ВМС.

"Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории. Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубого нарушения норм международного права ее военными кораблями, которые намеренно проигнорировали правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Путин заявил, что якобы украинская власть несет ответственность за "создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски".

Все это явно сделано с учетом предвыборной кампании в Украине. Путин выразил серьезную озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих Вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения,

– добавили в пресс-службе Кремля

Также российский президент надеется, что Германия сможет повлиять на украинскую власть, якобы с целью "удержать ее от дальнейших непродуманных шагов".

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

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Что случилось в Азовском море? Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных получили "легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.