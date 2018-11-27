Правила пересечения границы во время военного положения: что известно

Пока нет информации о каком-либо запрете гражданам Украины покидать территорию Украины. Также введение военного положения предусматривает возможность особого режима передвижения для граждан и транспорта.

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Уже известно, что из-за введения военного положения в "Укрзализныце" устанавливают особый режим. Об этом во время брифинга сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он (особый режим – "24") предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования,

– уточнил Омелян.

Аэропорт "Борисполь" сообщил, что в связи с решением парламента о введении особого правового режима принципиальных изменений в работе аэропорта не предвидится.

Мы просим пассажиров и гостей "Борисполя" сохранять спокойствие, избегать паники и заблаговременно прибывать в аэропорт для регистрации на рейсы,

– указали в "Борисполе", напомнив, что с 2014 года работают в условиях повышенного "желтого" уровня мер безопасности.

Об ограничении для пересечения границы гражданам на собственном транспорте тоже не сообщалось. Известно, что на территориях, где будет введено военное положение, может быть введен усиленный контроль и проверка документов и багажа.

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Отметим, пока не опубликован указ президента с деталями, каким образом будут или не будут ограничивать для украинцев пересечение государственной границы и линии между территориями с военными состоянием и без. Согласно закону "О правовом режиме военного положения" – может быть установлен особый режим въезда и выезда и ограничения на свободу передвижения для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" указывает, что свобода передвижения может быть ограничена на территориях, на которых введено военное или чрезвычайное положение.

Напомним, 27 ноября "Правительственный курьер" обнародовал указ Президента Украины о введении военного положения на 60 суток с 14:00 26 ноября. Такую же информацию озвучил и секретарь СНБО Александр Турчинов. Но выяснилось, что издание Кабмина допустило ошибку и опубликовало неправильный указ. В правительстве пообещали 28 ноября обнародовать правильный текст документа.

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