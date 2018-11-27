Наразі немає інформації про будь-яку заборону громадянам України залишати територію України. Разом з тим введення воєнного стану передбачає можливість особливого режиму пересування для громадян і транспорту.

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Вже відомо, що через введення воєнного стану в "Укрзалізниці" встановлюють особливий режим. Про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Він (особливий режим – "24") передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України. Також пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування,

– уточнив Омелян.

Аеропорт "Бориспіль" повідомив, що у зв’язку із рішенням парламенту щодо введення особливого правового режиму принципових змін у роботі аеропорту не передбачається.

Ми просимо пасажирів та гостей "Борисполя" зберігати спокій, уникати паніки та завчасно прибувати до аеропорту для реєстрації на рейси,

– вказали в "Борисполі", нагадавши, що з 2014 року працюють в умовах підвищеного "жовтого" рівня заходів безпеки.

Про обмеження для перетину кордону громадянам на власному транспорті теж не повідомлялося. Відомо, що на територіях, де буде введено воєнний стан, може бути запроваджений посилений контроль і перевірка документів та багажу.

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Наголосимо, поки що не опубліковано указ президента з деталями, яким чином будуть чи не будуть обмежувати для українців перетин державного кордону та лінії між територіями з воєнними станом і без. Згідно з законом "Про правовий режим воєнного стану" – може бути встановлений особливий режим в'їзду і виїзду і обмеження на свободу пересування для громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Закон "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" вказує, що свобода пересування може бути обмежена на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний стан.

Нагадаємо, 27 листопада "Урядовий кур'єр" оприлюднив указ Президента України про введення воєнного стану на 60 діб з 14:00 26 листопада. Таку ж інформацію озвучив і секретар РНБО Олександр Турчинов. Але з'ясувалося, що видання Кабміну допустило помилку, та опублікувало неправильний указ. В уряді пообіцяли 28 листопада оприлюднити правильний текст документа.

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