Початок введення воєнного стану: "Урядовий кур'єр" опублікував неправильну версію указу

27 листопада "Урядовий кур'єр" оприлюднив указ Президента України про введення воєнного стану на 60 діб з 14:00 26 листопада. Таку ж інформацію озвучив і секретар РНБО Олександр Турчинов. Проте, вияснилося, що видання Кабміну допустило помилку, та опублікувало неправильний указ. В уряді пообіцяли 28 листопада оприлюднити правильний текст документа.

Раніше 24 канал повідомляв, що 26 листопада Верховна Рада України на позачерговому засіданні затвердила указ Президента про запровадження в Україні воєнного стану з 9:00 28 листопада 2018 року. За відповідне рішення проголосувало 276 народних обранців. Воєнний стан діятиме 30 днів, а дія закону поширюватиметься лише на частину території України, яка межує з Росією та Придністров'ям.

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Сумніви щодо дати початку воєнного стану в Україні спочатку вніс секретар Ради безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Він заявив, що особливий режим в Україні був введений з 14:00 26 листопада, передає УНІАН.

Дата початку воєнного стану у постанові, за яку проголосувала Верховна Рада, – 26 листопада 14:00,

– повідомив Турчинов.

27 листопада в "Урядовому кур'єрі" було опубліковано указ президента про введення воєнного стану на 60 діб з 14:00 26 листопада. Зазначимо, що опубліковано указ №390, а не 393, який напередодні ухвалила Верховна Рада. Зокрема, нардепи проголосували за введення воєнного стану на 30 діб від 9:00 28 листопада на території 10 областей.

Спочатку, Президент Петро Порошенко вимагав ввести воєнний стан на 60 днів. Депутати не погодилися на таку пропозицію, і тоді глава держави скоротив цей термін наполовину.

У Кабміні заявили, що невірний указ опублікували помилково. Як повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу Кабміну, наказ опублікували невірний. Наразі в уряді готують офіційне спростування, а завтра, 28 листопада, обіцяють надрукувати правильний документ.

З'ясували. Помилково надруковано, відповідальні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Оголошення про спростування буде надруковано. Цей указ взагалі скасовано. У завтрашньому випуску буде оприлюднено закон і відповідний Указ,

– повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе у Facebook.

Водночас, глава комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар зазначила, що указ Порошенка про введення воєнного стану строком на 30 днів зараз опрацьовується і 28 листопада буде офіційно надрукований у парламентській газеті "Голосі України".

"До уваги журналістів. У газеті" Урядовий кур'єр "опубліковано указ президента, який був направлений до Верховної Ради. Той документ про введення воєнного стану, який парламент прийняв вчора (про 30 днів) зараз опрацьовується в юруправлінні і буде завтра надрукований в газеті "Голос Україна"", – написала Сюмар.

Вона підкреслила, що воєнний стан - це не та тема, де можливі маніпуляції з датами або іншими формулюваннями.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко запевнив, що запровадження режиму воєнного стану в Україні жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого сфери військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси для захисту.



Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.