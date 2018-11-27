В Украине введено военное положение с 26 ноября, – Турчинов

Военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Именно за такое решение проголосовали народные депутаты, вечером 26 ноября в Верховной Раде.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии УНИАН.

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Ранее 24 канал сообщал, что 26 ноября Верховная Рада Украины на внеочередном заседании утвердила указ Президента о введении в Украине военного положения с 9:00 28 ноября 2018 года. За соответствующее решение проголосовало 276 народных избранников. Однако, депутаты приняли закон с правками. В частности, военное положение будет действовать 30 дней, а не 60, как Порошенко предлагал сначала. Кроме того, действие закона будет распространяться только на часть территории Украины, которая граничит с Россией и Приднестровьем.

В то же время, секретарь СНБО отметил, что военное положение в Украине будет введено не с 28 ноября, а было введено с 26 ноября.

Дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада – 26 ноября 14:00,

– сообщил Турчинов.

На сайте парламента в приложении к указу президента отмечается, что глава государства постановил "ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заверил, что введение режима военного положения в Украине никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном сферы военных мер, которые в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы для защиты.



Вместе с тем секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, ее должны проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.