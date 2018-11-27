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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В Украине ввели военное положение: в России отличились циничным заявлением

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      В России отличились циничным заявлением о введении военного положения в Украине
      В России отличились циничным заявлением о введении военного положения в Украине / Фото из открытых источников

      В Кремле не устают заявлять о якобы провокации Украины в Азовском море. Теперь там утверждают, что Киев "не достиг желаемого результата".

      Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет ТАСС.

      Читайте также: Военное положение в Украине: появилась первая реакция Путина

      Российский политик считает, что украинскому президенту не удалась "провокация", поскольку военное положение ввели не на всей территории страны.

      Поэтому вся эта операция под названием "Керченский пролив" потеряла всякий смысл теперь,
      – сообщил Джабаров.

      Так, в России считают, что введение военного положения в 10 украинских областях "портит планы Киева"

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

       

      Больше о военном положении смотрите в видео

      Что произошло в Азовском море?
      Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлила с реакцией.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков был захвачен. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Новости политики Новости России
      Источник: 24 Канал
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