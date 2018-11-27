В Украине ввели военное положение: в России отличились циничным заявлением

В Кремле не устают заявлять о якобы провокации Украины в Азовском море. Теперь там утверждают, что Киев "не достиг желаемого результата".

Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет ТАСС.

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Российский политик считает, что украинскому президенту не удалась "провокация", поскольку военное положение ввели не на всей территории страны.

Поэтому вся эта операция под названием "Керченский пролив" потеряла всякий смысл теперь,

– сообщил Джабаров.

Так, в России считают, что введение военного положения в 10 украинских областях "портит планы Киева"

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.



Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

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Что произошло в Азовском море?

Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлила с реакцией.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков был захвачен. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.