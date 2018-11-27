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      В Україні запровадили воєнний стан: у Росії відзначились цинічною заявою

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      У Росії відзначились цинічною заявою щодо запровадження воєнного стану в Україні
      У Росії відзначились цинічною заявою щодо запровадження воєнного стану в Україні / Фото з відкритих джерел

      У Кремлі не втомлюються заявляти про нібито провокації України в Азовському морі. Тепер там стверджують, що Київ "не досягнув бажаного результату".

      Про це сказав перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, пише ТАСС.

      Читайте також: Воєнний стан в Україні: з'явилась перша реакція Путіна

      Російський політик вважає, що українському президентові не вдалась "провокація", оскільки воєнний стан запровадили не на всій території країни.

      Тому вся ця операція під назвою "Керченську протоку" втратила будь-який сенс тепер,
      – повідомив Джабаров.

      Так, у Росії вважають, що запровадження воєнного стану в 10 українських областях "псує плани Києва"

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.

      Президент України Петро       Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

       

      Більше про воєнний стан дивіться у відео

      Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини політики Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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