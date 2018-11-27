Воєнний стан в Україні: з'явилась перша реакція Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін "висловив серйозну стурбованість" у зв'язку з оголошенням в Україні воєнного стану. Також, він цинічно додав, що інцидент в Керченські протоці, коли прикордонний корабель РФ протаранив, а згодом відкрив вогонь по кораблях українських військових та захопив їх, нібито був провокацією України.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, обговорюючи загостренні ситуації в Азовському морі, передає прес-служба Кремля.

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Зазначається, ініціатором розмови була Меркель. Під час неї, глава РФ висунув низку лицемірних звинувачень в сторону українських ВМС.

"Обговорювалося небезпечний інцидент, що стався 25 листопада в Азово-Чорноморській акваторії. Володимир Путін дав оцінку провокаційним діям української сторони, грубого порушення норм міжнародного права її військовими кораблями, які навмисно проігнорували правила мирного проходу в територіальному морі Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Путін заявив, що нібито українська влада несе відповідальність за "створення ще однієї конфліктної ситуації і пов'язані з цим ризики".

Все це явно зроблено з урахуванням передвиборної кампанії в Україні. Путін висловив серйозну заклопотаність у зв'язку з рішеннями Києва про приведення своїх Збройних сил в повну боєготовність і оголошенні воєнного стану,

– додали у прес-службі Кремля

Також, російський президент сподівається, що Німеччина зможе вплинути на українську владу, нібито з метою "утримати її від подальших непродуманих кроків".

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

Більше про воєнний стан дивіться у відео

Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.