Чи розпочнеться мобілізація в областях України, у яких ввели воєнний стан: відповідь депутата

Петро Порошенко оприлюднив перелік областей, в яких буде запроваджено воєнний стан. Загалом назбиралося 10 українських областей і внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Про це розповів народний депутат від партії "Самопоміч" Тарас Пастух у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами народного депутата на сьогоднішній день загострень немає, а також є достатня кількість Збройних сил України.

Для того, щоб відбулася мобілізація населення України в областях, в яких введено воєнний стан, необхідний окремий указ президента Петра Порошенка, який має визначити скільки людей потрібно мобілізувати, яких саме фахівців та на яких час,

– наголосив Пастух.

Депутат зазначив, що впевнений на 99%, що 27 листопада не розпочнеться масова мобілізація на областях України, у яких був введений воєнний стан. "Тим більше, що ми маємо достатньо резерву. Також немає підстави для огляду речей, конфіскації майна, трудової повинності тощо", – додав він.



Області України, в яких введено воєнний стан

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.