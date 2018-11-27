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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Для чого в Україні ввели воєнний стан: пояснення дипломата

      1997 Читать новость на русском
      Для чого в Україні ввели воєнний стан
      Для чого в Україні ввели воєнний стан / Фото з відкритих джерел

      Оголошення в Україні воєнного стану стало відповіддю на агресивну політику Російської Федерації в Азовському морі. Проте, закон поширюється лише на ті регіони країни, де існує загроза відкритої агресії Кремля. Також, воєнний стан не матиме значного впливу на життя пересічних українців.

      Про це заявив посол України в Бельгії Микола Точицький під час виступу на Комітеті асоціації ЄС-Україна в Європейському парламенті, передає Укрінформ.

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      "Події в Азовському морі – це продовження політики нашого сусіда, який не хоче визнати демократичний вибір народу України, що був продемонстрований під час Євромайдану. Три наші кораблі йшли у Маріуполь відповідно до всіх норм міжнародного законодавства і Морської конвенції. Дії проти них – це чіткий та конкретний акт агресії", – наголосив дипломат.

      Він нагадав, що наразі три українські кораблі перебувають у Керчі, шестеро моряків поранені, та ще понад два десятки захоплені Росією.

      Посол розповів, що саме після цих агресивних дій РФ Рада безпеки звернулася до парламенту з проханням оголосити воєнний стан.

      За його словами, навколо введення особливого стану в Україні виникло чимало політичних спекуляцій, які є безпідставними та провокативними.

      По-перше, воєнний стан став відповіддю на російську агресію. Друге – він оголошений відповідно до Конституції. Третє. Закон чітко визначає території, де він діятиме – там, де є загроза російської агресії. Четверте. Воєнний стан не зачіпає виборчий процес. Вибори відбудуться вчасно, у березні. Всі державні установи, банківська система, демократичні інституції працюватимуть у звичайному режимі,
      – наголосив Точицький.

      Дипломат також додав, що Україна залишається вірною всім взятим на себе міжнародним зобов’язанням.

      "Ми не оголошували війни і не вдавалися будь-яких наступальних операцій. Наше завдання – захистити Україну, підвищити її спроможність захищатися", – сказав посол України.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

       

      Більше про воєнний стан дивіться у відео

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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