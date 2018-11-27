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      Для чего в Украине ввели военное положение: объяснение дипломата

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      Для чего в Украине ввели военное положение
      Для чего в Украине ввели военное положение / Фото из открытых источников

      Объявление в Украине военного положения стало ответом на агрессивную политику Российской Федерации в Азовском море. Однако закон распространяется только на те регионы страны, где существует угроза открытой агрессии Кремля. Также, военное положение не окажет значительного влияния на жизнь рядовых украинцев.

      Об этом заявил посол Украины в Бельгии Николай Точицкий во время выступления на Комитете ассоциации ЕС-Украина в Европейском парламенте, передает Укринформ.

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      "События в Азовском море – это продолжение политики нашего соседа, который не хочет признать демократический выбор народа Украины, который был продемонстрирован во время Евромайдана. Три наших корабля шли в Мариуполь в соответствии со всеми нормами международного законодательства и Морской конвенции. Действия против них – это четкий и конкретный акт агрессии", – подчеркнул дипломат.

      Он напомнил, что сейчас три украинских корабля находятся в Керчи, шестеро моряков ранены, и еще более двух десятков захвачены Россией.

      Посол рассказал, что именно после этих агрессивных действий РФ Совет безопасности обратился в парламент с просьбой объявить военное положение.

      По его словам, вокруг введения особого положения в Украине возникло немало политических спекуляций, которые являются безосновательными и провокационными.

      Во-первых, военное положение стало ответом на российскую агрессию. Второе – оно объявлен в соответствии с Конституцией. Третье. Закон четко определяет территории, где оно будет действовать – там, где есть угроза российской агрессии. Четвертое. Военное положение не затрагивает избирательный процесс. Выборы состоятся вовремя, в марте. Все государственные учреждения, банковская система, демократические институты будут работать в обычном режиме,
      – подчеркнул Точицкий.

      Дипломат также добавил, что Украина остается верной всем взятым на себя международным обязательствам.

      "Мы не объявляли войны и не прибегали к каким-либо наступательным операциям. Наша задача – защитить Украину, повысить ее способность защищаться", – сказал посол Украины.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

       

      Больше о военном положении смотрите в видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Военное положение в Украине Новости России
      Источник: 24 Канал
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