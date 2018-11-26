Захоплені українські моряки під тиском дають неправдиві свідчення, – командувач ВМС

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що захоплених у Керченській протоці українських моряків під тиском змушують давати неправдиві свідчення.

Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Екіпажі суден зараз знаходяться в різних місцях. Троє військовослужбовців, один офіцер і двоє контрактників, які були поранені, знаходяться у лікарні міста Керчі,

– повідомив Воронченко.

Він також наголосив, що кораблі знаходяться у пункті базування, де дислокуються катери ФСБ.

"Вже є певні докази про надання неправдивої інформації нашими моряками", – додав Ігор Воронченко.

Командувач ВМС України зазначив, що вже з'явилося відео з трьома моряками, які давали свідчення під фізичним і психологічним впливом. Він додав що з цими військовослужбовцями вже зустрілися адвокати.

Я цих моряків з Нікополя знаю, вони завжди були чесними професіоналами своєї справи. І те, що вони зараз говорять, це неправда,

– стверджує він.

Воронченко також звернув увагу, що двоє військовослужбовців є вихідцями з Криму і їх батьки проживають на півострові, у зв'язку з чим на них буде чинитися тиск.

Нагадаємо, що 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.