03:01
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Захоплені українські моряки під тиском дають неправдиві свідчення, – командувач ВМС

      528 Читать новость на русском
      На захоплених українських моряків чинять тиск
      На захоплених українських моряків чинять тиск / Скріншот

      Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що захоплених у Керченській протоці українських моряків під тиском змушують давати неправдиві свідчення.

      Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: "Моряки, тримайтесь": українці підтримують полонених військових – зворушливе відео

      Екіпажі суден зараз знаходяться в різних місцях. Троє військовослужбовців, один офіцер і двоє контрактників, які були поранені, знаходяться у лікарні міста Керчі, 
      – повідомив Воронченко.

      Він також наголосив, що кораблі знаходяться у пункті базування, де дислокуються катери ФСБ.

      "Вже є певні докази про надання неправдивої інформації нашими моряками", – додав Ігор Воронченко.

      Командувач ВМС України зазначив, що вже з'явилося відео з трьома моряками, які давали свідчення під фізичним і психологічним впливом. Він додав що з цими військовослужбовцями вже зустрілися адвокати.

      Я цих моряків з Нікополя знаю, вони завжди були чесними професіоналами своєї справи. І те, що вони зараз говорять, це неправда,
      – стверджує він.

      Воронченко також звернув увагу, що двоє військовослужбовців є вихідцями з Криму і їх батьки проживають на півострові, у зв'язку з чим на них буде чинитися тиск.

      Нагадаємо, що 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      26 листопада , 23:55 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 73390
      Запровадження воєнного стану: якими будуть наслідки для України
      26 листопада , 23:29 Запровадження воєнного стану: якими будуть наслідки для України
      42746
      В Україні оголосили воєнний стан: що це означає
      26 листопада , 22:44 В Україні оголосили воєнний стан: що це означає
      Олена Капустян 189722
      Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      26 листопада , 22:11 Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      Яніна Ткачук 41802
      Воєнний стан для української економіки: що буде з курсом, зарплатами та пенсіями
      26 листопада , 22:05 Воєнний стан для української економіки: що буде з курсом, зарплатами та пенсіями
      Яніна Ткачук 22204
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      НБУ ліквідував банк сина Януковича
      23 грудня 2015 , 22:16
      Невідомі вистрелили по авто з гранатомета на Харківщині: від машини майже нічого не лишилося
       4 жовтня 2017 , 16:34
      Дорожні знаки для велосипедистів: питання життя або смерті
       17 серпня , 08:30
      Динамо продовжило контракт з героєм матчу Ліги Європи проти Ренна
       9 листопада , 18:49
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук