Захоплені українські моряки під тиском дають неправдиві свідчення, – командувач ВМС
Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що захоплених у Керченській протоці українських моряків під тиском змушують давати неправдиві свідчення.
Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".
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Екіпажі суден зараз знаходяться в різних місцях. Троє військовослужбовців, один офіцер і двоє контрактників, які були поранені, знаходяться у лікарні міста Керчі,
– повідомив Воронченко.
Він також наголосив, що кораблі знаходяться у пункті базування, де дислокуються катери ФСБ.
"Вже є певні докази про надання неправдивої інформації нашими моряками", – додав Ігор Воронченко.
Командувач ВМС України зазначив, що вже з'явилося відео з трьома моряками, які давали свідчення під фізичним і психологічним впливом. Він додав що з цими військовослужбовцями вже зустрілися адвокати.
Я цих моряків з Нікополя знаю, вони завжди були чесними професіоналами своєї справи. І те, що вони зараз говорять, це неправда,
– стверджує він.
Воронченко також звернув увагу, що двоє військовослужбовців є вихідцями з Криму і їх батьки проживають на півострові, у зв'язку з чим на них буде чинитися тиск.
Нагадаємо, що 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.