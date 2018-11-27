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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Захваченные украинские моряки под давлением дают ложные показания, – командующий ВМС

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      На захваченных украинских моряков оказывают давление
      На захваченных украинских моряков оказывают давление / Скриншот

      Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков под давлением заставляют давать ложные показания.

      Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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      Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи,
      – сообщил Воронченко.

      Он также отметил, что корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ.

      "Уже есть определенные доказательства о предоставлении ложной информации нашими моряками", – добавил Игорь Воронченко.

      Командующий ВМС Украины отметил, что уже появилось видео с тремя моряками, которые давали показания под физическим и психологическим воздействием. Он добавил, что с этими военнослужащими уже встретились адвокаты.

      Я этих моряков из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда,
      – утверждает он.

      Воронченко также обратил внимание, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, в связи с чем на них будет оказываться давление.

      Напомним, что 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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