Захваченные украинские моряки под давлением дают ложные показания, – командующий ВМС

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков под давлением заставляют давать ложные показания.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи,

– сообщил Воронченко.

Он также отметил, что корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ.

"Уже есть определенные доказательства о предоставлении ложной информации нашими моряками", – добавил Игорь Воронченко.

Командующий ВМС Украины отметил, что уже появилось видео с тремя моряками, которые давали показания под физическим и психологическим воздействием. Он добавил, что с этими военнослужащими уже встретились адвокаты.

Я этих моряков из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда,

– утверждает он.

Воронченко также обратил внимание, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, в связи с чем на них будет оказываться давление.

Напомним, что 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.