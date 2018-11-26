"Моряки, тримайтесь": українці підтримують полонених військових – зворушливе відео

Українці по всій території країни підтримують 24 полонених військових, яких незаконно захопили росіяни в Азовському морі.

Українці висловлюють свою підтримку полоненим і їхнім рідним:

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"Шановні хлопці, тримайтеся, вся Україна з вами. Вся Україна вас підтримує, вам допомагає. Ми з вами серцем, ми з любов'ю, тримайтеся".

"Шановні наші чоловіки, сини, батьки чиїсь, тримайтеся, ми з вами".

"Дорогі хлопці, військові моряки, тримайтеся. Україна вас буде підтримувати".

"Я підтримую хлопців, хай тримаються, все буде добре".

Відео: українці підтримають полонених військових

"Всі вони ще діти, ми за них дуже переживаємо, хай їх Бог охороняє, і хай вони всі щасливо повернуться додому".

"Я дуже хочу щоб всі намагались зберігати спокій, щоб всі у тому спокої якось жили, і морально підтримували один одного, бо коли ми підтримуємо один одного – ми сила, нас тоді ніхто не подолає".

"Хлопці, повертайтеся швидше додому, вас чекають та люблять".

"Хочеться побажати їх батькам терпіння, я не уявляю, як це можна витримати, тримайтеся".

"Триматися, тільки триматися".

Українці відзняли зворушливе відео на підтримку полонених моряків

Якщо вам небайдужа доля військових, надсилайте нам своє відео зі словами підтримки у соцмережах з хештегом #МорякиТримайтесь. Ми знаємо, що навіть на відстані нашим героям важливо, що про них пам'ятають і роблять все можливе для їхнього звільнення.

Нагадаємо, що 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.