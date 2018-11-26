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      "Моряки, тримайтесь": українці підтримують полонених військових – зворушливе відео

      976 Читать новость на русском
      Українці підтримують полонених військових
      Українці підтримують полонених військових / 24 канал

      Українці по всій території країни підтримують 24 полонених військових, яких незаконно захопили росіяни в Азовському морі.

      Українці висловлюють свою підтримку полоненим і їхнім рідним:

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      "Шановні хлопці, тримайтеся, вся Україна з вами. Вся Україна вас підтримує, вам допомагає. Ми з вами серцем, ми з любов'ю, тримайтеся". 

      "Шановні наші чоловіки, сини, батьки чиїсь, тримайтеся, ми з вами".

      "Дорогі хлопці, військові моряки, тримайтеся. Україна вас буде підтримувати".

      "Я підтримую хлопців, хай тримаються, все буде добре".

      Відео: українці підтримають полонених військових

      "Всі вони ще діти, ми за них дуже переживаємо, хай їх Бог охороняє, і хай вони всі щасливо повернуться додому".

      "Я дуже хочу щоб всі намагались зберігати спокій, щоб всі у тому спокої якось жили, і морально підтримували один одного, бо коли ми підтримуємо один одного – ми сила, нас тоді ніхто не подолає".

      "Хлопці, повертайтеся швидше додому, вас чекають та люблять".

      "Хочеться побажати їх батькам терпіння, я не уявляю, як це можна витримати, тримайтеся".

      "Триматися, тільки триматися".

      Українці відзняли зворушливе відео на підтримку полонених моряків

      Якщо вам небайдужа доля військових, надсилайте нам своє відео зі словами підтримки у соцмережах з хештегом #МорякиТримайтесь. Ми знаємо, що навіть на відстані нашим героям важливо, що про них пам'ятають і роблять все можливе для їхнього звільнення.

      Нагадаємо, що 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України
      Джерело: 24 канал
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