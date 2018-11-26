"Моряки, держитесь": украинцы поддерживают пленных военных – трогательное видео

Украинцы по всей территории страны поддерживают 24 пленных военных, которых незаконно захватили россияне в Азовском море.

Украинцы выражают свою поддержку пленным и их родным:

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"Уважаемые ребята, держитесь, вся Украина с вами. Вся Украина вас поддерживает, вам помогает. Мы с вами сердцем, мы с любовью, держитесь".

"Уважаемые наши мужья, сыновья, родители чьи-то, держитесь, мы с вами".

"Дорогие ребята, военные моряки, держитесь. Украина вас будет поддерживать".

"Я поддерживаю ребят, пусть держатся, все будет хорошо".

Видео: украинцы поддержат пленных военных

"Все они еще дети, мы за них очень переживаем, пусть их Бог охраняет, и пусть они все счастливо вернутся домой".

"Я хочу чтобы все пытались сохранять спокойствие, чтобы все в том спокойствии как-то жили, и морально поддерживали друг друга, потому что когда мы поддерживаем друг друга – мы сила, нас тогда никто не одолеет".

"Ребята, возвращайтесь скорее домой, вас ждут и любят".

"Хочется пожелать их родителям терпения, я не представляю, как это можно выдержать, держитесь".

"Держаться, только держаться".

Украинцы сняли трогательное видео в поддержку пленных моряков

Если вам небезразлична судьба военных, присылайте нам свое видео со словами поддержки в соцсетях с хэштегом #МорякиТримайтесь. Мы знаем, что даже на расстоянии нашим героям важно, что о них помнят и делают все возможное для их освобождения.

Напомним, что 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.