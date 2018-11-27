В Украине ввели военное положение: как изменится работа железной дороги

Из-за военного положения железная дорога будет работать в особом режиме. Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, Омелян поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Кроме того, введут особый режим работы железнодорожного транспорта.

Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины

– заявил министр.

По его словам, приоритетность при назначении поездов будет согласовываться с решениями военного командования.

Также министр инфраструктуры анонсировал создание оперативного штаба для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями. Он обеспечивать соблюдение правового режима военного положения.

"Мы работаем в штатном режиме. Никакой паники нет. Все действия взвешены и скоординированы. Готовность к защите объектов инфраструктуры и обороны государства самая высокая", – сказал он.

Омелян отмечает, что планируется по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне.

У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага,

– пояснил министр.

Кроме того, в ближайшее время будут проведены полевые военные учения с целью слаживания и отработки координации. В них примут участие представители центральных органов государственной власти, руководители и работники предприятий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления Министерства инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.



Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

Более о военном положении в Украине из-за агрессии России смотрите в видео

Что произошло в Азовском море?

Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлила с реакцией.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков был захвачен. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.