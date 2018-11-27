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      В Украине ввели военное положение: как изменится работа железной дороги

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      Как изменится работа железной дороги из-за введения военного положения
      Как изменится работа железной дороги из-за введения военного положения / Фото из открытых источников

      Из-за военного положения железная дорога будет работать в особом режиме. Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

      Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.

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      Так, Омелян поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Кроме того, введут особый режим работы железнодорожного транспорта.

      Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины
      – заявил министр.

      По его словам, приоритетность при назначении поездов будет согласовываться с решениями военного командования.

      Также министр инфраструктуры анонсировал создание оперативного штаба для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями. Он обеспечивать соблюдение правового режима военного положения.

      "Мы работаем в штатном режиме. Никакой паники нет. Все действия взвешены и скоординированы. Готовность к защите объектов инфраструктуры и обороны государства самая высокая", – сказал он.

      Омелян отмечает, что планируется по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне.

      У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага,
      – пояснил министр.

      Кроме того, в ближайшее время будут проведены полевые военные учения с целью слаживания и отработки координации. В них примут участие представители центральных органов государственной власти, руководители и работники предприятий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления Министерства инфраструктуры.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

       

      Более о военном положении в Украине из-за агрессии России смотрите в видео

      Что произошло в Азовском море?
      Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлила с реакцией.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков был захвачен. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

      украина ввела военное положение в ответ на агрессию россии: хроника
       
      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Украина – Россия Укрзализниця Конфликт на границе с Крымом
      Источник: 24 Канал
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