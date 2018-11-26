Обстрел Россией кораблей ВМС ВСУ в Азове: ФСБ опубликовала видео допроса украинских моряков

Федеральная служба безопасности России обнародовала видео с признаниями украинских моряков, которых спецслужба задержала в Керченском проливе в Азовском море. На кадрах военные утверждают, что якобы нарушили российские "территориальные воды".

Так, на кадрах член экипажа военного катера "Никополь" Андрей Драч заявляет, что украинские корабли зашли в "территориальные воды России".

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"Я, Драч Андрей, член экипажа судна "Никополь" ВМС Украины. 23 числа получил задачу следовать маршруту "Одесса – Мариуполь" через Керченский пролив. На пути в Мариуполь мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство России. Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды России. Во время остановки береговая охрана предупредила нас, что надо покинуть территориальные воды РФ, выйти за 12-мильную зону и ждать дальнейшие решения нашего прохождения через Керченский пролив в Мариуполь".

Впоследствии на видео появляется член экипажа Сергей Цибизов, который, так же как и Драч, заявил о якобы нарушении Украиной "территориальных вод РФ".

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"Я, Цибизов Сергей Андреевич, в пятницу утром вышли в 8 утра из Одессы и шли в Бердянск через Керченский пролив. Когда подошли к Керченскому проливу, то зашли в воды России, после чего нам была дана команда остановиться и ожидать дальнейших команд. Перед тем как открыть огонь были замечены ракетницы зеленого цвета, две. Мы на "Никополе" дальше шли-шли и с нами связались российские корабли, попросили остановиться, упасть на реверс. По нам открыли также огонь. Командир принял решение и остановил катер . Нас сняли с катера, и все".

Командир одной из воинских частей ВМС Владимир Лесной, со своей стороны, заметил что "сознательно игнорировал" запросы со стороны РФ и осознавал, что "действия украинских судов являются провокацией".

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"Я, Лесной Владимир Владимирович, командир воинской части 1828 С 22 ноября 2018 года в составе кораблей ВМС Украины ... Совершил переход через Керченский пролив. После пересечения российской границы визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Запросы ... (неразборчиво) ... радиостанции игнорировал сознательно. При переходе на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия кораблей ВМС Украины в Керченском проливе несут провокационный характер. Я исполнял приказ и планировал осуществить переправку кораблей из порта Одессы в порт Мариуполя".

ФСБ допросила захваченных в Азовском море украинских моряков смотрите видео

Напомним, во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко отметил, что один из захваченных украинских моряков находится в критическом состоянии. Впоследствии руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко добавил, что в целом было трое раненых, и они находятся в больнице. Что касается остальных украинских моряков, то, по его словам, их судьба пока неизвестна и связи с ними нет.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлили с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование.