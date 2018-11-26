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      В РФ заявили, что на захваченных украинских судах находились представители СБУ: подробности

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      Россия заявила, что на борту захваченного украинского корабля находились сотрудники СБУ
      Россия заявила, что на борту захваченного украинского корабля находились сотрудники СБУ / Фото из открытых источников

      Во время заседания Совбеза ООН Россия заявила о том, что на борту одного из задержанных кораблей ВМС ВСУ находились 2 сотрудников Службы безопасности Украины.

      Соответствующую информацию озвучил постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский.

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      На одном из судов находились двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые признались, что у них было специальное задание – действовать именно таким образом,
      – отметил Полянский.

      Кроме этого, он добавил, что украинские корабли будто бы умышленно нарушили российскую границу там, "где она была еще до 2014 года".

      В свою очередь, в ФСБ РФ заявили, что во время конфликта у Керченского пролива 25 ноября на украинских кораблях будто бы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      По словам российских силовиков такие действия они расценивают как угрозу применения оружия.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинских кораблях.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября. Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине на 30 дней, с 9:00 утра 28 ноября.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России ФСБ СБУ Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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