В РФ заявили, что на захваченных украинских судах находились представители СБУ: подробности

Во время заседания Совбеза ООН Россия заявила о том, что на борту одного из задержанных кораблей ВМС ВСУ находились 2 сотрудников Службы безопасности Украины.

Соответствующую информацию озвучил постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский.

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На одном из судов находились двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые признались, что у них было специальное задание – действовать именно таким образом,

– отметил Полянский.

Кроме этого, он добавил, что украинские корабли будто бы умышленно нарушили российскую границу там, "где она была еще до 2014 года".

В свою очередь, в ФСБ РФ заявили, что во время конфликта у Керченского пролива 25 ноября на украинских кораблях будто бы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

По словам российских силовиков такие действия они расценивают как угрозу применения оружия.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинских кораблях.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября. Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине на 30 дней, с 9:00 утра 28 ноября.