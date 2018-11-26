У РФ заявили, що на захоплених українських суднах перебували представники СБУ: подробиці

Під час засідання Радбезу ООН Росія заявила про те, що на борту одного із затриманих кораблів ВМС ЗСУ перебували 2 співробітників Служби безпеки України.

Відповідну інформацію озвучив постійний представник Росії в ООН Дмитро Полянський.

Читайте також: Суд над полоненими українськими моряками відбудеться в Сімферополі, – ЗМІ

На одному із суден було двоє співробітників Служби безпеки України, які зізналися, що у них було спеціальне завдання – діяти саме таким чином,

– наголосив Полянський.

Окрім цього, він додав, що українські кораблі начебто зумисне порушили російський кордон там, "де він був ще до 2014 року".

Своєю чергою, у ФСБ РФ заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки 25 листопада на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили в бік російських кораблів.

За словами російських силовиківтакі дії вони розцінюють як загрозу застосування зброї.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада. Порошенко пропонує запровадити воєнний стан в Україні на 30 днів, з 9 години ранку 28 листопада.