"Связи с ними нет": Муженко о захваченных РФ украинских моряках

Генеральный штаб ВС Украины не имеет связи с украинскими военными моряками, которых захватила РФ во время конфликта вблизи Керченского пролива 25 ноября.

Об этом сообщил руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

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По трем раненым – они находятся в городской больнице Керчи, по остальным – где они находятся в настоящее время неизвестно. Связи с ними нет. Информацию о раненых мы получили через Красный Крест,

– заявил Муженко во время экстренного заседания парламента.

По его словам, украинские моряки могут находиться и за пределами оккупированной Керчи.

Добавим, что ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что 1 украинский моряк находится в критическом состоянии, еще у 3-их тяжелые ранения.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.