"Зв'язку з ними немає": Муженко про захоплених РФ українських моряків

Генеральний штаб ЗС України не має зв'язку із українськими військовими моряками, яких захопила РФ під час конфлікту поблизу Керченської протоки 25 листопада.

Про це повідомив керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

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По трьох поранених – вони перебувають у міській лікарні Керчі, по решті – де вони перебувають на цей час невідомо. Зв’язку з ними немає. Інформацію про поранених ми отримали через Червоний Хрест,

– заявив Муженко під час екстренного засідання парламенту.

За його словами, українські моряки можуть перебувати й поза межами окупованої Керчі.

Додамо, що раніше постійний представник України при ООН Володимир Єльченко повідомив, що 1 український моряк перебуває у критичному стані, ще 3 мають важкі поранення.

А російська омбудсвумен Людмила Денісова, своєю чергою, заявила, що жоден із захоплених РФ українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.