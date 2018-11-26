Обстріл Росією кораблів ВМС ЗСУ у Азові: ФСБ опублікувала відео допиту українських моряків

Федеральна служба безпека Росії оприлюднила відео із зізнаннями українських моряків, яких спецслужба захопила у Керченській протоці в Азовському морі. На кадрах військові переконують, що нібито порушили російські "територіальні води".

Так, на кадрах член екіпажу військового катеру "Нікополь" Андрій Драч заявляє, що українські кораблі зайшли в "територіальні води Росії".

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"Я, Драч Андрій, член екіпажу судна "Нікополь" ВМС України. 23 числа отримав завдання прямувати маршрутом "Одеса – Маріуполь" через Керченську протоку. На шляху до Маріуполя ми зайшли в територіальні води РФ, де нас попереджала берегова охорона РФ, що ми порушуємо законодавство Росії. Неодноразово нам говорили, щоб ми покинули територіальні води Росії. Під час зупинки берегова охорона попередила нас, що треба покинути територіальні води РФ, вийти за 12-мильну зону та чекати на подальші рішення нашого проходження через Керченську протоку до Маріуполя".

Згодом на відео з’являється член екіпажу Сергій Цибізов, який, так само як і Драч, заявив про нібито порушення Україною "територіальних вод РФ".

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"Я, Цибізов Сергій Андрійович, у п’ятницю вранці вийшли о 8 ранку з Одеси та йшли до Бердянська через Керченську протоку. Коли підійшли до Керченської протоки, то зайшли на води Росії, після чого нам було надано команди зупинитися та очікувати подальших команд. Перед тим як відкрити вогонь було помічено ракетниці зеленого кольору, дві. Ми на "Нікополі" далі йшли-йшли та з нами зв’язалися російські кораблі, попросили зупинитися, впасти на реверс. По нам відкрили також вогонь. Командир ухвалив рішення та зупинив катер. Нас зняли з катеру, і все".

Командир однієї з військових частин ВМС Володимир Лісовий, зі свого боку, зауважив що "свідомо ігнорував" запити з боку РФ та усвідомлював, що "дії українських суден є провокацією".

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"Я, Лісовий Володимир Володимирович, командир військової частини 1828. З 22 листопада 2018 року перебуваю у складі кораблів ВМС України…Здійснив перехід через Керченську протоку. Після перетину російського кордону візуально спостерігав кораблі пограничної служби ФСБ Російської Федерації. Із запитів… (нерозбірливо)… радіостанції ігнорував свідомо. Під час переходу на борту перебувала стрілецька зброя, а також кулемети ДШК з боєкомплектами. Усвідомлював, що дії кораблів ВМС України у Керченській протоці несуть провокаційний характер. Я виконував наказ і планував здійснити переправлення кораблів з порту Одеси до порту Маріуполя".

ФСБ допитала захоплених у Азові українських моряків: дивіться відео

Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко додав, що загалом було троє поранених, і вони перебувають у лікарні. Щодо решти українських моряків, то, за його словами, їхня доля наразі є невідомою та зв’язку з ними немає.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування.