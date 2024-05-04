Утім, речник Повітряних сил України Ілля Євлаш у розмові з 24 Каналом розповів, що у ніч проти 4 травня противник використав 13 безпілотних ударних літальних апаратів з Бєлгородської області.

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Деталі нічної атаки

Євлаш зазначив, що цієї ночі окупанти намагалися атакувати цивільну інфраструктуру в Харкові. Також декілька безпілотників розділилися й попрямували на Дніпропетровщину, а саме до Павлограда.

Усі 13 БпЛА були збиті мобільними вогневими групами Сил оборони. До них входять не тільки Повітряні сили, а й Сухопутні війська, Державна прикордонна служба, Національна гвардія, ТРО та інші.

Під час збиття сталося падіння уламків, які пошкодили цивільну забудову. На жаль, таке часто трапляється. Тому просимо наших громадян, повідомляємо на наших офіційних майданчиках, телеграм-каналі та WhatsApp, аби не нехтували тривогою,

– сказав Ілля Євлаш.

Повітряні сили попереджають про курс, напрямок, які саме засоби повітряного нападу рухаються, щоб громадяни могли пройти в укриття та не наражали себе й своїх близьких на небезпеку.

Чому росіяни зменшили використання БпЛА

За словами речника Повітряних сил, наразі складно сказати, чому ворог діє у такий спосіб. Окупанти виходять зі своєї оперативної ситуації, стратегічного плану. Імовірно, бачать доцільність робити акцент більше на ракетні удари.

Зараз росіяни досить часто використовують балістику, як-от по Одесі "Іскандер-М". Крім того, послуговуються ракетам Х-59 класу "повітря – повітря", якими намагаються завдавати ударів по енергетиці, застосовуючи тактичну авіацію та тероризуючи мирне населення.

Про атаку по Одесі та Харкову

Євлаш розповів, що 29 квітня противник завдав удару по Одесі касетними боєприпасами – це зброя, яка б'є по великих площах з метою ураження максимальної кількості особового складу та техніки.

Очевидно, що жодних військових об'єктів на набережній не було. Росіяни вчергове здійснили акт терору. Вони намагалися довести, що їм потрібно коритися, а не чинити спротив. І найголовніше – ворог хотів зробити нестерпним життя одеситів.

Такі ж злочини окупанти скоюють у Харкові, коли десятками використовують керовані авіаційні бомби. Учора, 3 травня, російські КАБи летіли на густонаселені райони міста, буквально в центр.

Аби ефективно цьому протистояти, нам треба боротися з носіями. Для цього необхідні західні системи озброєння, про які ми постійно наголошуємо. Зокрема, Patriot, ракети до них та інші системи, які могли б прикривати саме ці станції,

– підкреслив Ілля Євлаш.