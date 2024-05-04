Зокрема, під атакою опинився Харків. Там ворог бив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок цього поранення отримали 4 людини, серед яких 13-річна дитина.

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Як відпрацювала ППО

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 4 травня 2024 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Усього окупанти запустили 13 ударних дронів. Також російські військові запустили 4 ракети із ЗРК С-300. Усі пуски здійснювались з території Бєлгородської області.

Сили ППО провели потужну бойову роботу й приземлили усі 13 "Шахедів", якими ворог намагався атакувати. Зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи збивали ворожі цілі в межах Харківської та Дніпропетровської областей.



Сили ППО збили 13 дронів / Інфографіка Повітряних сил

Росія змінила тактику використання "Шахедів"

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив, що нині окупанти змінили тактику використання ударних дронів типу "Шахед". Він пояснив, що ворог зосередився на ракетних ударах, тому використовує частіше розвідувальні дрони.

Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу "Шахед", як це було ще, наприклад, два – три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів,

– повідомив Євлаш.

Він додав, що окупанти користуються тим, що розвідувальні дрони менші, тож їх складніше зафіксувати. Але і вони вразливі для засобів української ППО. До прикладу, 2 травня на Півдні збили 2 розвідувальні безпілотники типу "Орлан-10". Приземлили їх українські захисники в Миколаївській та Одеській областях.

Водночас у квітні ворог вдавався до масованих комбінованих атак. Як повідомив Володимир Зеленський, лише протягом минулого місяця російська армія запустила по території України: