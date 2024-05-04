В частности, под атакой оказался Харьков. Там враг бил по гражданской инфраструктуре. В результате этого ранения получили 4 человека, среди которых 13-летний ребенок.

К теме В Павлограде взрывы в результате атаки "Шахедами": в городе пропал свет

Как отработала ПВО

Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, в ночь на 4 мая 2024 года противник атаковал Украину ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Всего оккупанты запустили 13 ударных дронов. Также российские военные запустили 4 ракеты из ЗРК С-300. Все пуски осуществлялись с территории Белгородской области.

Силы ПВО провели мощную боевую работу и приземлили все 13 "Шахедов", которыми враг пытался атаковать. Зенитные подразделения и мобильные огневые группы сбивали вражеские цели в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.



Силы ПВО сбили 13 дронов / Инфографика Воздушных сил

Россия изменила тактику использования “Шахедов”

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш сообщил, что сейчас оккупанты изменили тактику использования ударных дронов типа "Шахед". Он объяснил, что враг сосредоточился на ракетных ударах, поэтому использует чаще разведывательные дроны.

Мы видим, что тактика несколько изменилась. Они в последнее время вообще не используют или значительно уменьшили количество ударных дронов типа "Шахед", как это было еще, например, две – три недели назад. Сейчас враг активизировал разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов,

– сообщил Евлаш.

Он добавил, что оккупанты пользуются тем, что разведывательные дроны меньше, поэтому их сложнее зафиксировать. Но и они уязвимы для средств украинской ПВО. К примеру, 2 мая на Юге сбили 2 разведывательных беспилотника типа "Орлан-10". Приземлили их украинские защитники в Николаевской и Одесской областях.

В то же время в апреле враг прибегал к массированным комбинированным атакам. Как сообщил Владимир Зеленский, только в течение прошлого месяца российская армия запустила по территории Украины: