Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что часть "Шахедов" летела в южном направлении курсом на Днепропетровщину.

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Что известно о взрывах в Павлограде

Направляются в направлении Павлограда!

– предупредили военные ориентировочно в 1:10 4 мая.

Взрывы в Павлограде прогремели ориентировочно в 1:13 4 мая.

Уже в 1:21 местные телеграм-каналы написали, что в Павлограде после взрывов частично исчез свет.

Россия атаковала Харьков: коротко