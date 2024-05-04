Воздушную тревогу в области объявили ориентировочно в 00:23 4 мая. Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности.

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Что происходит на Харьковщине

Группа вражеских БпЛА с Белгородщины курсом на юго-запад,

– сообщили военные по состоянию на 00:19 4 мая.

В телеграмм-каналах написали, что в регионе работает ПВО, а область атакуют "Шахеды".

Ориентировочно в 00:14 в мониторинговых телеграмм-каналах написали о первых двух дронах неустановленного типа, в 00:31, что враг запустил еще два беспилотника.

По состоянию на 00:33 в регионе работает ПВО.

В Харькове прогремели взрывы

В мониторинговых каналах написали, что по состоянию на 00:44 два беспилотника летели с Запада в направлении Харькова. Ориентировочно в 00:47 в Харькове прогремели взрывы.

Харьков – немедленно в укрытие!

– заявили Воздушные силы ВСУ в 00:52.

Уже ориентировочно в 00:56 Общественное написало о втором взрыве в Харькове, в 00:59 – еще один взрыв. По состоянию на 1:00 Воздушные силы ВСУ предупредили, что на город еще летели "Шахеды".

Городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что по состоянию на 1:00 сообщил, что город под вражеским ударом. Он призвал людей быть осторожными.

Уже в 1:04 Воздушные силы ВСУ сообщили, что часть "Шахедов" продолжает движение в южном направлении курсом на Днепропетровщину.

Россия хочет превратить Харьков в серую зону