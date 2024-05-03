Глава Харьковской ОВА рассказал, что оккупанты снова приступили к штурмовым действиям, которые ведут в течение 10 последних месяцев. Ранее украинская разведка подтвердила, что Россия готовится к наступлению вокруг Харьковской и Сумской областей, пишет 24 Канал.
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Что говорят в ОВА об угрозе наступления на Харьковщину
Олег Синегубов рассказал, что российские захватчики периодически меняют направление атак. В частности, на Купянском направлении – это Синьковка и Табаевка, где продолжаются активные боевые действия.
О возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Ведь тех сил, которые там есть, их недостаточно по сравнению с Купянским направлением, где враг проводит активные боевые действия,
– заявил Синегубов.
Он заверил, что власть принимает все необходимые меры по готовности и противодействию вызовам, которые могут быть.
Олег Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине: смотрите видео
Глава Харьковской ОВА объяснил, что для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировку минимум из 100 тысяч военнослужащих. Сейчас такого скопления у оккупантов нет.
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Россия стягивает силы и технику на Купянское направление
- Вооруженные Силы Украины сообщили, что оккупанты подтягивают личный состав, боекомплекты и военную технику на Купянское направление. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что чрезвычайной активности врага нет.
- По его словам, оккупанты проводят не такие активные штурмовые действия, как на соседних направлениях. Однако действия врага свидетельствуют о том, что они не оставляют намерений захватить окружающие села и Купянск. Спикер объяснил, что врагу это не удается.
- По словам Назара Волошина, наши Силы обороны также улучшают свое тактическое положение на этом направлении, в частности, в районе Сеньковки.