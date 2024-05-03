Офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что основная стратегия оккупанта – заставить жителей Харькова и Одессы покинуть свои города. Россия транслирует регулярные ИПСО, вбрасывая фейковые видео о том, что якобы там происходит эвакуация и жить дальше в этих городах "невозможно". Он добавил, что это так называемая стратегия размягчения фронта.

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Есть ли угроза для Одессы и Харькова

Березовец отметил, что прямой опасности начала военных действий в Одессе сейчас нет, ведь российский Черноморский флот фактически уничтожен и деморализован. Угроза для Харькова же существует.

Харьков наиболее лакомый кусок для россиян. Поскольку мы имеем огромную общую границу (с Россией – 24 Канал), то опасность начала наступательной операции является абсолютно очевидной,

– сказал офицер ВСУ.

Почему Россия обстреливает Одессу

Российские военные в последние дни очень сильно обстреливают Одессу. Тарас Березовец считает, что это такая месть врага, ведь в первые месяцы полномасштабного вторжения город почти не атаковали.

Оккупанты поняли, что фронт на юге двигаться не будет и шансов зайти в Одессу нет. Город четко проявил свою позицию против оккупантов. Их действия можно считать актом мести одесситам, которые не покорились перед Владимиром Путиным, потому что у абсолютного большинства жителей антироссийские настроения,

– отметил он.

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