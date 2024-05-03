Офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что основная стратегия оккупанта – заставить жителей Харькова и Одессы покинуть свои города. Россия транслирует регулярные ИПСО, вбрасывая фейковые видео о том, что якобы там происходит эвакуация и жить дальше в этих городах "невозможно". Он добавил, что это так называемая стратегия размягчения фронта.
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Есть ли угроза для Одессы и Харькова
Березовец отметил, что прямой опасности начала военных действий в Одессе сейчас нет, ведь российский Черноморский флот фактически уничтожен и деморализован. Угроза для Харькова же существует.
Харьков наиболее лакомый кусок для россиян. Поскольку мы имеем огромную общую границу (с Россией – 24 Канал), то опасность начала наступательной операции является абсолютно очевидной,
– сказал офицер ВСУ.
Почему Россия обстреливает Одессу
Российские военные в последние дни очень сильно обстреливают Одессу. Тарас Березовец считает, что это такая месть врага, ведь в первые месяцы полномасштабного вторжения город почти не атаковали.
Оккупанты поняли, что фронт на юге двигаться не будет и шансов зайти в Одессу нет. Город четко проявил свою позицию против оккупантов. Их действия можно считать актом мести одесситам, которые не покорились перед Владимиром Путиным, потому что у абсолютного большинства жителей антироссийские настроения,
– отметил он.
Удар по Одессе 29 апреля: что известно
- В Одессе произошел мощный взрыв. Воздушные силы предупреждали о возможной угрозе использования баллистического вооружения. В Одесской ОГА официально подтвердили ракетный удар по городу.
- Россия ударила по Одессе, что привело к жертвам среди гражданского населения, говорится о погибших и раненых. По предварительным данным, удар мог быть нанесен кассетной ракетой "Искандер".
- В результате ракетного обстрела россиянами Одессы погибло 6 человек. В ОВА сообщают и о раненых – 37 человек, из которых 25 находятся в больнице. Повреждены также жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.