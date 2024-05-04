Однако, представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в разговоре с 24 Каналом рассказал, что в ночь на 4 мая противник использовал 13 беспилотных ударных летательных аппаратов из Белгородской области.

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Детали ночной атаки

Евлаш отметил, что этой ночью оккупанты пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Харькове. Также несколько беспилотников разделились и направились на Днепропетровщину, а именно в Павлоград.

Все 13 БПЛА были сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны. В них входят не только Воздушные силы, но и Сухопутные войска, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия, ТРО и другие.

Во время сбивания произошло падение обломков, которые повредили гражданскую застройку. К сожалению, такое часто случается. Поэтому просим наших граждан, сообщаем на наших официальных площадках, телеграм-канале и WhatsApp, чтобы не пренебрегали тревогой,

– сказал Илья Евлаш.

Воздушные силы предупреждают о курсе, направлении, какие именно средства воздушного нападения движутся, чтобы граждане могли пройти в укрытие и не подвергали себя и своих близких опасности.

Почему россияне уменьшили использование БПЛА

По словам представителя Воздушных сил, пока сложно сказать, почему враг действует таким образом. Оккупанты исходят из своей оперативной ситуации, стратегического плана. Вероятно, видят целесообразность делать акцент больше на ракетные удары.

Сейчас россияне довольно часто используют баллистику, например, по Одессе "Искандер-М". Кроме того, используют ракеты Х-59 класса "воздух – воздух", которыми пытаются наносить удары по энергетике, применяя тактическую авиацию и терроризируя мирное население.