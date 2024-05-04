Россия в ночь на 4 мая ударила по Харькову ударными беспилотниками типа "Шахед". Продолжается ликвидация последствий этой массированной атаки.
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Вспыхнуло сразу 3 пожара
По информации ГСЧС, произошли 3 пожара по разным адресам.
Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около 3 тысяч квадратных метров.
Спасатели работают над устранением последствий вражеского удара. По предварительным данным пострадали 4 человека, из них один ребенок. Игорь Терехов, мэр города, рассказал, что зафиксировано 2 прилета, оба по гражданской инфраструктуре.
В городе вспыхнуло несколько пожаров: смотрите фото
Россия не будет захватывать Харьков
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что угроза возможной будущей наступательной операции России против Харькова заставляет Украину выделять дополнительные силы и средства для защиты города. В то же время в ISW считают, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата областного центра.
- По словам Сырского, украинские силы наблюдают за увеличением количества российских сил, которые перегруппировываются на Харьковском направлении. В ответ наши военные усилили оборонительные позиции в "наиболее угрожаемых" районах дополнительными артиллерийскими и танковыми подразделениями.
- В заявлении Сырского нет никаких указаний на неизбежность возможной наступательной операции на Харьков, о которой недавно предупреждали украинские чиновники.