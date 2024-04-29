Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что угроза возможной предстоящей наступательной операции России против Харькова заставляет Украину выделять дополнительные силы и средства защиты города. В то же время в ISW считают, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата областного центра.

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Украина усилила позиции

По словам Сырского, украинские силы наблюдают за увеличением количества российских сил, перегруппировываются на Харьковском направлении. В ответ наши военные усилили оборонительные позиции в наиболее угрожающих районах дополнительными артиллерийскими и танковыми подразделениями.

В заявлении Сырского нет никаких указаний на неизбежность возможной наступательной операции в Харькове, о которой недавно предупреждали украинские чиновники. Украинский военный обозреватель Константин Машовец недавно заявил, что русские войска перегруппируют элементы 11-го армейского корпуса и 6-й общевойсковой армии из Купянского направления во вновь созданную русскую Северную группировку.

Наиболее вооруженные части Северной группировки сосредоточены на Белгородском направлении. Подразделения 6-й ОАЭ ранее несли ответственность за наступательные операции к северо-востоку от Купянска, в частности вблизи Синьковки. Сырский отметил, что украинские силы недавно улучшили свои позиции там.

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