Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что угроза возможной предстоящей наступательной операции России против Харькова заставляет Украину выделять дополнительные силы и средства защиты города. В то же время в ISW считают, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата областного центра.
Смотрите также Авиабомбы с лазерной наводкой: что известно о британских Paveway IV, которые может получить Украина
Украина усилила позиции
По словам Сырского, украинские силы наблюдают за увеличением количества российских сил, перегруппировываются на Харьковском направлении. В ответ наши военные усилили оборонительные позиции в наиболее угрожающих районах дополнительными артиллерийскими и танковыми подразделениями.
В заявлении Сырского нет никаких указаний на неизбежность возможной наступательной операции в Харькове, о которой недавно предупреждали украинские чиновники. Украинский военный обозреватель Константин Машовец недавно заявил, что русские войска перегруппируют элементы 11-го армейского корпуса и 6-й общевойсковой армии из Купянского направления во вновь созданную русскую Северную группировку.
Наиболее вооруженные части Северной группировки сосредоточены на Белгородском направлении. Подразделения 6-й ОАЭ ранее несли ответственность за наступательные операции к северо-востоку от Купянска, в частности вблизи Синьковки. Сырский отметил, что украинские силы недавно улучшили свои позиции там.
Почему россияне отошли от Синьковки
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские силы улучшили свои позиции вблизи Синьковки вблизи Купянска. В то же время российский милблогер утверждал, что российские силы отступили на небольшое расстояние от Синьковки из-за нехватки живой силы в этом районе.
- В ISW не наблюдали сообщений о действиях подразделений 6-й ОАЭ на Купянском направлении с конца марта, а российские войска не ведут активных наступательных действий в районах, где раньше наступали эти подразделения. В частности, под Синьковкой.
- Неспособность бригад захватить Синьковку, несмотря постоянные массовые пехотные и механизированные штурмы в течение месяцев наступления, ставит под вопрос боеспособность 6-й ООС и Северной группировки войск в целом.