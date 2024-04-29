Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що загроза можливої ​​майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова змушує Україну виділяти додаткові сили та засоби для захисту міста. Водночас у ISW вважають, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення обласного центру.

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Україна посилила позиції

За словами Сирського, українські сили спостерігають за збільшенням кількості російських сил, які перегруповуються на Харківському напрямку. У відповідь наші військові посилили оборонні позиції в "найбільш загрозливих" районах додатковими артилерійськими і танковими підрозділами.

У заяві Сирського немає жодних вказівок на неминучість можливої ​​наступальної операції на Харків, про яку нещодавно попереджали українські чиновники. Український військовий оглядач Костянтин Машовець нещодавно заявив, що російські війська перегруповують елементи 11-го армійського корпусу і 6-ї загальновійськової армії з Куп’янського напрямку в новостворене російське Північне угруповання.

Найбільш озброєні частини Північного угруповання зосереджені на Бєлгородському напрямку.[15] Підрозділи 6-ї ОАЕ раніше несли відповідальність за наступальні операції на північний схід від Куп’янська, зокрема поблизу Синьківки. Сирський зазначив, що українські сили нещодавно покращили свої позиції там.

Чому росіяни відійшли від Синьківки