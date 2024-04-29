Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що українські сили покращили свої позиції поблизу Синьківки поблизу Куп'янська. Водночас російський мілблогер стверджував, що російські сили відступили на невелику відстань від Синьківки через брак живої сили в цьому районі.

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Росіяни не зможуть захопити Харків

У ISW не спостерігали повідомлень про дії підрозділів 6-ї ОАЕ на Куп’янському напрямку з кінця березня, а російські війська не ведуть активних наступальних дій у районах, де раніше наступали ці підрозділи. Зокрема, під Синьківкою.

Ймовірно, підрозділи 25-ї та 128-ї мотострілецьких бригад 6-ї ООС у грудні 2023 року здійснили кілька механізованих штурмів поблизу Синьківки, що призвело до значних втрат бронетехніки та відсутності тактично значущого просування.

Нездатність бригад захопити Синьківку, попри постійні масові піхотні та механізовані штурми протягом місяців наступу, ставить під сумнів боєздатність 6-ї ООС та Північного угруповання військ загалом.

Аналітики ISW продовжують оцінювати, що потенційний майбутній російський наступ із захопленням Харкова був би надзвичайно амбітним заходом, який створив би значні проблеми для російських сил. Зокрема, російські сили зіткнуться з краще оснащеними українськими силами після прибуття військової допомоги США. Однак російським військам не доведеться захоплювати Харків, щоб скористатися перевагами відтягування української живої сили та техніки з інших критичних ділянок лінії фронту.

Ймовірно, російські військові вчаться на помилках оперативного планування і, можливо, мають намір розтягнути українські сили на ширшій лінії фронту на сході України перед початком літньої наступальної операції.

Україна готується до контрнаступу наприкінці 2024 року, – ISW