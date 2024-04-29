Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские силы улучшили свои позиции вблизи Синьковки вблизи Купянска. В то же время российский милблогер утверждал, что российские силы отступили на небольшое расстояние от Синьковки из-за нехватки живой силы в этом районе.

Смотрите также "Путин будет пытаться создать хаос": в Сухопутных войсках раскрыли замысел диктатора

Россияне не смогут захватить Харьков

В ISW не наблюдали сообщений о действиях подразделений 6-й ОАЭ на Купянском направлении с конца марта, а российские войска не ведут активных наступательных действий в районах, где раньше наступали эти подразделения. В частности, под Синьковкой.

Вероятно, подразделения 25-й и 128-й мотострелковых бригад 6-й ООС в декабре 2023 года совершили несколько механизированных штурмов вблизи Синьковки, что привело к значительным потерям бронетехники и отсутствию тактически значимого продвижения.

Неспособность бригад захватить Синьковку, несмотря на постоянные массовые пехотные и механизированные штурмы в течение месяцев наступления, ставит под вопрос боеспособность 6-й ООС и Северной группировки войск в целом.

Аналитики ISW продолжают оценивать, что потенциальное будущее российское наступление с увлечением Харькова было бы чрезвычайно амбициозным мероприятием, который создал бы значительные проблемы для российских сил. В частности, российские силы столкнутся с лучше оснащенными украинскими силами по прибытии военной помощи США. Однако российским войскам не придется захватывать Харьков, чтобы воспользоваться преимуществами оттягивания украинской живой силы и техники других критических участков линии фронта.

Вероятно, российские военные учатся на ошибках оперативного планирования и, Возможно, намерены растянуть украинские силы на более широкой линии фронта на востоке Украины перед началом летней наступательной операции.

Украина готовится к контрнаступлению в конце 2024 года,– ISW